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среда, 06 мая 2020 07:10

Нацбанк пытается удержать курс доллара

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Нацбанк пытается удержать курс доллара
Доллар не изменился в курсах Нацбанка. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 6 мая установил курс доллара на уровне 26,97 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 24 коп. Стоит 29,26 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,97 грн. Продают по 27,04 грн.

За евро предлагают 29,06 грн. Продают по 29,20 грн.

Российский рубль покупают и продают по 35 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Дешевле всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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