Нацбанк пытается удержать курс доллара

Доллар не изменился в курсах Нацбанка - стоит 28,08 грн. Фото: www.rbc.ua

Национальный банк Украины на 9 октября установил курс доллара на уровне 28,08 грн. Это столько же, как было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 8 коп. Стоит 32,23 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,05 грн, продают по 28,10 грн.

За евро предлагают 32,40 грн. Продают по 32,47 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В сентябре население на $215,4 млн продало валюты больше, чем купили. В целом украинцы приобрели $748,7 млн. Продали банкам $964,1 млн. В то же время в августе украинцы впервые с начала года купили больше валюты, чем продали. У банков купили $1,04 млрд. Продали - $ 999,3 млн.