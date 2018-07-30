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вторник, 31 июля 2018 07:10

Нацбанк пытается удержать курс доллара

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Нацбанк пытается удержать курс доллара
Доллар подешевел на 1 коп., евро подорожал на 15 коп. Фото: biz.nv.ua

Национальный банк Украины на 31 июля установил курс доллара на уровне 26,75 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 15 коп. Стоит 31,26 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,82 грн, продают по 26,88 грн.

За евро предлагают 31,29 грн. Продают по 31,37 грн.

Российский рубль скупают и продают по 42 коп.

В Украине уже до конца недели доллар может подешеветь на 70-80 копеек и остановиться на отметке 26,2-26,3 грн за доллар. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский.

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Дата
31
июля

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