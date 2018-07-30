Нацбанк пытается удержать курс доллара

Национальный банк Украины на 31 июля установил курс доллара на уровне 26,75 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 15 коп. Стоит 31,26 грн.
Курс российского рубля - 42 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,82 грн, продают по 26,88 грн.
За евро предлагают 31,29 грн. Продают по 31,37 грн.
Российский рубль скупают и продают по 42 коп.
В Украине уже до конца недели доллар может подешеветь на 70-80 копеек и остановиться на отметке 26,2-26,3 грн за доллар. Такое мнение высказал экономист Виктор Скаршевский.
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