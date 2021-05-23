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понедельник, 24 мая 2021 07:10

Нацбанк пытается удержать курс доллара

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Нацбанк пытается удержать курс доллара
Доллар подешевел на 1 копейку. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 24 мая установил курс доллара на уровне 27,45 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 33,47 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,37 грн. Продают по 27,56 грн.

За евро предлагают 33,26 грн. Продают по 33,62 грн.

Российский рубль покупают и продают по 36 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
24
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