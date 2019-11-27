Нацбанк посчитал убытки от укрепления гривны

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В январе-сентябре 2019-го Нацбанк получил убытков на 12,3 млрд грн из-за падения курса доллара к гривне на 13%.

Укрепление курса гривни к иностранным валютам оказало негативное влияние на общий финансовый результат Национального банка за 9 месяцев 2019 года, сообщила пресс-служба регулятора.

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На конец сентября прибыль к распределению составляет около 30 млрд грн. В то же время по закону Нацбанк в государственный бюджет на 2020 год должен перечислить 40,7 млрд грн.

В этом году регулятор перечислил в государственный бюджет 64,9 млрд грн. Это на 17,3 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о госбюджете на 2019 год.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. На 27 ноября курс составляет 23,98 грн/долл. В бюджете на 2020 год говорится о курсе на уровне 27 грн/долл.