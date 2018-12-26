Нацбанк порадовал курсом валют

Доллар подешевел на 17 коп. Фото: Економічна правда

Национальный банк Украины на 27 декабря установил курс доллара на уровне 27,26 грн. Это на 17 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 21 коп. Стоит 31,10 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,55 грн, продают по 27,63 грн.

За евро предлагают 31,22 грн. Продают по 31,30 грн.

Российский рубль скупают и продают по 39 коп.

Государственные Ощадбанк и Приватбанк не будут ограничивать снятие наличных со своих банкоматов во время новогодних праздников.