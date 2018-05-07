Нацбанк порадовал курсом валют

Доллар подешевел на 1 коп, евро - на 19 коп. Фото: Уніан

Национальный банк Украины на 8 мая установил курс доллара на уровне 26,29 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 19 коп. Стоит 31,29 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,06 грн, продают по 26,11 грн.

За евро предлагают 31,33. Продают по 31,40 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

По итогам декларационной кампании самый молодой миллионер в Украине проживает в Черкассах, ему 7 лет. Самому старшему миллионеру 99 лет, он из Киева.