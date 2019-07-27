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понедельник, 29 июля 2019 07:10

Нацбанк порадовал курсом доллара

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Нацбанк порадовал курсом доллара
Доллар подешевел на 5 коп. Фото: Минфин

Національний банк Україна на 29 июля курс на долину на дачу 25,43 грн. Це на 5 коп. менше, як було перед вихідними.

Повідомляє сайт НБУ.

Євро подорожчав на 1 коп. Коштує 28,33 грн.

Курс російського рубля - 40 коп.

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В обмінниках долар купують по 25,40 грн, продають по 25,49 грн.

За євро пропонують 28,20 грн. Продають по 28,40 грн.

Російський рубль скуповують по 39 коп. Продають по 40 коп.

До 2020-го доллар в Украине подорожает до 30,6 грн. В конце 2019-го американская валюта в среднем будет стоить 28,8 грн/долл., говорится в исследовании международного рейтингового агентства Fitch.

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Дата
29
июля

Король истреблял своих феодалов

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