Нацбанк порадовал курсом доллара

Доллар не изменился. Евро подорожал на 15 коп. Фото: Politeka

Национальный банк Украины на 14 мая установил курс доллара на уровне 26,19 грн. Это столько же, как было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 15 коп. Стоит 31,26 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,04 грн, продают по 26,09 грн.

За евро предлагают 30,87. Продают по 31,39 грн.

Российский рубль скупают по 41 грн. Продают по 42 коп.

Верховная Рада рассмотрит законопроект, расширяющий сферу применения экологического налога. Согласно законопроекту, экологический налог будут платить предприниматели, производящие или импортирующие товары в упаковках (или сами упаковки).