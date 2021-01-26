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среда, 27 января 2021 07:10

Нацбанк порадовал курсом доллара

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Нацбанк порадовал курсом доллара
Доллар подешевел на 2 копейки. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 27 января установил курс доллара на уровне 28,15 грн. Это на 2 коп. меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 34,19 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,07 грн. Продают по 28,27 грн.

За евро предлагают 33,88 грн. Продают по 34,28 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
27
января

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