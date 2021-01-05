Нацбанк порадовал курсом доллара

Доллар подорожал на 3 копейки. Фото: unsplash

Национальный банк Украины на 6 января установил курс доллара на уровне 28,40 грн. Это на 3 копейки меньше, чем вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 9 коп. Стоит 34,85 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,24 грн. Продают по 28,50 грн.

За евро предлагают 34,38 грн. Продают по 34,89 грн.

Российский рубль покупают по 37 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.