Нацбанк поднял курс валют

Доллар подорожал на 6 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 5 ноября установил курс доллара на уровне 24,79 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 11 коп. Стоит 27,66 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,83 грн. Продают по 24,79 грн.

За евро предлагают 27,45 грн. Продают по 27,59 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.