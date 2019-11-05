Нацбанк поднял курс валют

Национальный банк Украины на 5 ноября установил курс доллара на уровне 24,79 грн. Это на 6 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 11 коп. Стоит 27,66 грн.
Курс российского рубля - 38 коп.
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В обменниках доллар покупают по 24,83 грн. Продают по 24,79 грн.
За евро предлагают 27,45 грн. Продают по 27,59 грн.
Российский рубль скупают и продают по 38 коп.
В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.
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