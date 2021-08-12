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пятница, 13 августа 2021 07:10

Нацбанк обновил курс доллара

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Нацбанк обновил курс доллара
Доллар подешевел на 3 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 13 августа установил курс доллара на уровне 26,77 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 1 коп. Стоит 31,42 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,72 грн. Продают по 26,89 грн.

За евро предлагают 31,25 грн. Продают по 31,57 грн.

Российский рубль покупают по 33 коп. Продают по 37.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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