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вторник, 29 октября 2019 07:10

Нацбанк не удержал курс доллара

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Нацбанк не удержал курс доллара
Доллар подешевел на 11 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 29 октября установил курс доллара на уровне 25,06 грн. Это на 11 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 17 коп. Стоит 27,79 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,93 грн. Продают по 24,98 грн.

За евро предлагают 27,55 грн. Продают по 27,69 грн.

Российский рубль скупают и продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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