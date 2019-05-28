Нацбанк не удержал курс доллара

Доллар подорожал на 8 коп. Фото: Politeka

Национальный банк Украины на 29 мая установил курс доллара на уровне 26,40 грн. Это на 8 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 8 коп. Стоит 29,55 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС появились новые евро

В обменниках доллар покупают по 26,34 грн, продают по 26,42 грн.

За евро предлагают 29,41 грн. Продают по 29,53 грн.

Российский рубль скупают и продают по 40 коп.

В Украине пенсионеры получат выплаты преимущественно через Приватбанк. Речь идет о 50,5% пенсионеров. Чуть меньше - 37,8% пенсионеров пользуются услугами Ощадбанка. В "Райффайзен банк Аваль" за пенсией идут 5,3% граждан.