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среда, 25 июля 2018 09:24

Нацбанк не удержал курс доллара

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Нацбанк не удержал курс доллара
Доллар подорожал на 14 копеек. Фото:ТСН

Национальный банк Украины на 25 июля установил курс доллара на уровне 26,58 грн. Это на 14 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 13 коп. Стоит 31,11 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,62 грн, продают по 26,69 грн.

За евро предлагают 31,08 грн. Продают по 31,32 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

Банки смогут отслеживать информацию о детях и жене/муже клиента, получившего ссуду. Так смогут обезопасить себя от вывода залога. Данные Государственного реестра о родственных отношениях заемщиков открывает закон о кредитах №6027-д.

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Дата
25
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