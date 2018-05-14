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вторник, 15 мая 2018 07:10

Нацбанк не удержал курс доллара

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Нацбанк не удержал курс доллара
Доллар подешевел на 2 коп., евро подорожал на 11 коп. Фото: Факти - ICTV

Национальный банк Украины на 15 мая установил курс доллара на уровне 26,17 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 11 коп. Стоит 31,37 грн.

Курс российского рубля - 42 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,10 грн, продают по 26,11 грн.

За евро предлагают 30,96. Продают по 31,49 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

В Украине ожидается подорожание пакетного обслуживания клиентов банков. Сэкономить смогут те, кто для расчетов использует банковские карточки.

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Сейчас вы читаете новость «Нацбанк не удержал курс доллара». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
15
мая

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