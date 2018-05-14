Нацбанк не удержал курс доллара

Национальный банк Украины на 15 мая установил курс доллара на уровне 26,17 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 11 коп. Стоит 31,37 грн.
Курс российского рубля - 42 коп.
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В обменниках доллар покупают по 26,10 грн, продают по 26,11 грн.
За евро предлагают 30,96. Продают по 31,49 грн.
Российский рубль скупают и продают по 41 коп.
В Украине ожидается подорожание пакетного обслуживания клиентов банков. Сэкономить смогут те, кто для расчетов использует банковские карточки.
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