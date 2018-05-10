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пятница, 11 мая 2018 07:10

Нацбанк не удержал курс доллара

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Нацбанк не удержал курс доллара
Доллар подешевел на 2 коп, евро - на 1 коп. Фото: biz.censor.net.ua

Национальный банк Украины на 11 мая установил курс доллара на уровне 26,19 грн. Это на 2 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 1 коп. Стоит 31,11 грн.

Курс российского рубля - 41 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,04 грн, продают по 26,09 грн.

За евро предлагают 31,14. Продают по 31,25 грн.

Российский рубль скупают и продают по 41 коп.

По итогам декларационной кампании самый молодой миллионер в Украине проживает в Черкассах, ему 7 лет. Самому старшему миллионеру 99 лет, он из Киева.

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