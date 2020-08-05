Нацбанк назвал самые убыточные банки в Украине

Наибольшие прибыли в первом полугодии зафиксировали в государственном Приватбанка. Фото: pixabay.com

В январе-июне 2020-го наибольший убыток среди банков в Украине получил Укрэксимбанк. Убыточность банка достигла 339,43 млн грн.

На 2-м месте среди самых убыточных банков - Проминвестбанк (219,21 млн грн). 3-е место занял банк "Кредит Днипро" с убытками 148,44 млн грн. Убытки Правэкс Банка достигли 76,79 млн грн, БТА Банка - 43,06 млн грн, передает пресс-служба Нацбанка.

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В то же время наибольшие прибыли в І полугодии зафиксировали в государственном Приватбанке - 14,04 млрд грн. Прибыль Ощадбанка составляет 3,59 млрд грн, Райффайзен Банка Аваль - 2,07 млрд грн. ПУМБ имеет 1,25 млрд грн прибыли, а Ситибанк - 673,19 млн грн.

В целом платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли. Это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыльными в І полугодии были 59 из 75 работающих в стране банков.

По размерам активов в Украине на 1-м месте ПриватБанк - 576,39 млрд грн, 2-м - Ощадбанк - 272,17 млрд грн. В пятерку банков с крупнейшими активами вошли Укрэксимбанк, Укргазбанк и Райффайзен Банк Аваль.