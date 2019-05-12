Нацбанк начал стресс-тестирования 29 банков

В Украине началось стресс-тестирования 29 банков. Фото: Dengi.ua

Национальный банк Украины начал проведение второго этапа оценки устойчивости банков - обработку результатов анализа качества активов, подтвержденных внешним аудитом.

Также НБУ начало стресс-тестирования 29 банков. В ведомстве отмечают, что количество банков, требующих вливания капитала по базовому и негативному сценарию стресс-теста, уменьшится, если сравнить с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"До конца 2019 банкам необходимо сформировать буфер консервации капитала в размере 0,625%. Он станет обязательным для каждого банка с начала 2020 года, когда начнется первый этап введения буфера консервации капитала. В дальнейшем размер буфера будет ежегодно поэтапно увеличиваться, пока не достигнет 2, 5% от 1 января 2023. Формирование соответствующего буфера обеспечит создание банками запаса капитала сверх минимальных требований. В будущем это даст возможность поглощать возможные потери, которые могут возникнуть в условиях общего экономического спада, без нарушений норматива достаточности капитала", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в течение второго квартала планируется также изменить методику определения системно важных банков и обнародования обновленного перечня таких финучреждений. В будущем Национальный банк потребует от них формировать буфер системной важности, об условиях введения которого заблаговременно предупредит банки.

Чтобы получить 2-й транш Международного валютного фонда, Украине необходимо взаимодействие правительства, президента и Верховной Рады. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе