Нацбанк ликвидировал крупный российский банк

Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам ВТБ Банка 942,7 млн грн. Фото: Delo.ua

18 декабря Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка - украинской дочки одноименного российского банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения НБУ об отзыве лицензии вошел в ВТБ Банк как ликвидатор, пишет "Інтерфакс-Україна".

Цена за активы ВТБ Банка, которую предложил единственный претендент, была ниже, чем оценочная стоимость, ожидаемая Фондом, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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Заявку на участие в открытом конкурсе Фонда гарантирования вкладов по выводу с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка подал ТАСкомбанк. Заявки на конкурс по отбору квалифицированных инвесторов для ВТБ Банка также подал Альфа-банк. Правда, он не внес гарантийный взнос. Поэтому единственным претендентом остался ТАСкомбанк.

Фонд гарантирования вкладов выплатит вкладчикам ВТБ Банка 942,7 млн грн. Вклады в полном объеме получат 97% клиентов банка - более 59 тыс. человек. Клиенты с большими объемами вкладов получат гарантированную сумму 200 тыс. грн.

27 ноября Нацбанк признал ВТБ Банк неплатежеспособным. В финучреждении ввели временную администрацию сроком на один месяц. 28 ноября Фонд объявил о начале 2 конкурсов. Первый - на определение принимающего банка, заинтересованного принять участие в выводе с рынка неплатежеспособного ВТБ Банка, который в дальнейшем был отменен. Второй - открытый конкурс по выведению с рынка этого банка.