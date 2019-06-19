Нацбанк ликвидировал банк "Хрещатик"

Банк "Хрещатик" объявили неплатежеспособным еще 5 апреля 2016 года. Фото: Економічна правда

Нацбанк отзывает банковскую лицензию и ликвидирует ПАО "КБ "Хрещатик".

Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц 14 июня 2019-го принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик", говорится на сайте регулятора.

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Так, по законом "О банках и банковской деятельности" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц" НБУ обязан принять решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка по предложению ФГВФЛ в течение 5-ти дней со дня получения такого предложения Фонда.

Банк "Хрещатик" объявили неплатежеспособным 5 апреля 2016-го. 2 июня того же года, по предложению Фонда гарантирования вкладов, регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Однако в марте 2018-го Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выводе с рынка банка "Хрещатик".