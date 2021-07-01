Нацбанк изменил курс доллара перед выходными

Доллар подорожал на 16 копеек. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 2 июля установил курс доллара на уровне 27,38 грн. Это на 16 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 18 коп. Стоит 32,52 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газ подорожал. Но не для всех

В обменниках доллар покупают по 27,20 грн. Продают по 27,30 грн.

За евро предлагают 32,30 грн. Продают по 32,43 грн.

Российский рубль покупают и продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.