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четверг, 08 августа 2019 11:08

НАБУ задержало директора ГП "Оператор рынка" - СМИ

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НАБУ задержало директора ГП &quot;Оператор рынка&quot; - СМИ
Задержание Евдокимова связывают с делом относительно формулы "Роттердам +". Фото: ua-energy.org

Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова.

По источникам издания "Экономическая правда", Евдокимова задержали по делу по формуле "Роттердам+".

Подозрения готовы Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРКЕП, а также двум топ-менеджерам ДТЭК, заявляют источники.

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Ранее НАБУ провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела "Роттердам+". По данным НАБУ, после принятия НКРЕКП Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы "Роттердам+") стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК выросла на 60%.
Основанная в 2006-м специалистами из ING инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Под ее управлением находятся активы на сумму более $500 млн.

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