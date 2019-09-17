НАБУ согласно с использованием Роттердамской угольной биржи как ценового ориентира для украинского угля - Трохимец

Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец говорит, что в деле НАБУ о "Роттердам +" отсутствует состав преступления. Фото: Антикор

В деле НАБУ по "Роттердам+" отсутствует состав преступления, и в бюро уже признали законность использования в формуле ценового индекса АРИ2.

Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире канала "Эспрессо".

"Состава преступления нет. Более того, уже неоднократно пытались доказать в суде незаконность всей формулы" Роттердам+", и с плюсом, и с минусом, и с индексами серы, и все остальные. Ничего не удавалось. Дело же не в том, что такие у нас все суды плохие. А дело в том, что нет никакого преступления и нет никаких злоупотреблений в самой этой формуле", - сказал Трохимец.

Эксперт также отметил, что формула устанавливала верхний предел цены на уголь, но реальные цены были ниже.

"Что само по себе говорит формула? Что должна быть цена вложена в стоимость произведенной электрической энергии, не более чем стоимость угля средневзвешенная за предыдущий год, за предыдущие 12 месяцев к периоду, когда эта цена укладывается, плюс доставка в Украину. То есть, не больше. Если вы добываете в Украине уголь, то вы соответственно можете вложить меньше. И вопрос, который очень часто поднимали манипуляторы, по моему мнению, которые формировали общественное мнение о преступности "Роттердам+", что якобы у нас добывается уголь в Павлограде, а рядом сожжется на Днепровской ТЭС, а вкладывается вся цена, якобы оно в Роттердаме. На самом деле такого не было", - пояснил Трохимец.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЕКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine указано, что у антикоррупционного органа нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+". По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", сегодня дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну.