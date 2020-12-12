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суббота, 12 декабря 2020 13:07

"НАБУ расследует деятельность Екатерины Рожковой, за которой стоят "11 друзей Гонтаревой" - Безлюдько

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&quot;НАБУ расследует деятельность Екатерины Рожковой, за которой стоят &quot;11 друзей Гонтаревой&quot; - Безлюдько
Фото: "Економічна правда"

Правление НБУ, в очередной раз перераспределило полномочия. Вертикаль пруденциарного надзора вывели из-под ответственности Шевченко (банковский надзор) и первого зампредправления НБУ Катерины Рожковой (надзор над небанковскими финансовыми учреждениями). Об этом пишет в Facebook журналист Денис Безлюдько, передают "Українські новини".

"Объединение надзорной функции, думаю, пойдет направлению только на пользу. Учитывая то, что в направлении небанковского сектора, по сути, еще конь не валялся. А НБУ засыпан исками о неправомерном выведении банков с рынка, со времен банкопада, который устроили возглавлявшая на тот момент НБУ Валерия Гонтарева и Рожкова", - пишет Безлюдько.

По его словам, надзор от первого зампреда Рожковой забрали совсем.

"Кроме мутных историй по банкротствам банков в 2014-2015, думаю, сыграла свою роль история с Платинум Банком, который она возглавляла перед переходом в Нацбанк, где занялась банковским надзором. Претензии к ней по поводу вывода 1,5 млрд гривен из Платинума до сих пор имеет Фонд гарантирования вкладов физлиц. Кроме этого, расследованием деятельности Рожковой в НБУ занимается уже три года НАБУ", - отметил журналист.

Он также подчеркнул, что истории, как с Рожковой, обычно заканчиваются увольнением.

"Но, в случае с НБУ – это сложная процедура. Плюс за Рожковой стоят, условно, 11 друзей Гонтаревой. При прошлом перераспределении обязанностей, когда у нее забрали банковский надзор, "эксперты" вовсю доказывали, что вот теперь точно Нацбанк потеряет независимость, а МВФ денег не даст. Нынешнее перераспределение обязанностей в правлении согласовано с международными партнерами. Недавний визит Шевченко в Вашингтон успокоил наших финансовых доноров. МВФ, по ходу, все устраивает", - считает Безлюдько.

Как ранее сообщалось, Фонд гарантирования потребовал от Рожковой возместить 1,5 млрд грн ущерба, нанесенного "Платинум Банку". В исковых документах Фонда гарантирования вкладов физлиц, детально описана схема, по которой деньги вкладчиков "Платинум Банка" были выведены на компании, связанные с акционерами.

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