НАБУ перехватило разговор о назначении Буславец в рамках дела "Роттердам+"

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1278
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 360
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 666
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 324
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 684
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1368
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4545
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4788
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
3
7
7
8
10
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
&quot;За три года сменили три машины&quot; - украинка о переезде в Польшу
"За три года сменили три машины" - украинка о переезде в Польшу
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 126
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 3825
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 648
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 981
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 1494
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
среда, 16 декабря 2020 15:42

НАБУ перехватило разговор о назначении Буславец в рамках дела "Роттердам+"

  Комментировать

В рамках дела "Роттердам+" НАБУ опубликовало фрагмент перехваченного в марте-апреле разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидатке на пост главы Минэнерго. Впоследствии на должность в.и.о. назначили Ольгу Буславец.

Об этом говорится в презентации НАБУ по делу "Роттердам+" от 15 декабря.

Автор: НАБУ
 

Автор: НАБУ
 

Топ-менеджер говорит, что "нужен кто-то, кто сможет консолидировать все это: потоки и разных людей в секторе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело "Роттердам +" возобновили

Кабмин на внеочередном заседании в апреле освободил от должности и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на должность Буславец. Буславец - бывший директор Минэкоэнерго, которую считают близкой к ДТЭК Рината Ахметова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «НАБУ перехватило разговор о назначении Буславец в рамках дела "Роттердам+"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Посмертный альбом Эми Уайнхаус стал ее самым успешным

Выпустили последний автомобиль Ford Ranger

Основали производство шведских автомобилей

Британские депутаты инициировали расследование преступления против украинцев

Казаки подняли восстание

Украинцы объединились против Кучмы

От землетрясения погибли более 200 тыс. человек

Казнь президентской семьи транслировали по телевидению

Два самолета столкнулись в небе над Нью-Йорком

Самое читаемое
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 20053
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории Просмотров: 19052
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 16623
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 16164
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым
Пропавшего 21-летнего студента нашли мертвым Просмотров: 12754
Экономика
Украина стала непривлекательной для инвесторов: индекс упал до минимума с 2013 года
Украина стала непривлекательной для инвесторов: индекс упал до минимума с 2013 года Просмотров: 81
Американская торговая палата и другие бизнес-ассоциации поддержали более постепенный рост акцизов на ТИЭНы
Американская торговая палата и другие бизнес-ассоциации поддержали более постепенный рост акцизов на ТИЭНы Просмотров: 54
В Украине повысят зарплаты врачам: что прописано в бюджете-2021
В Украине повысят зарплаты врачам: что прописано в бюджете-2021 Просмотров: 198
Заявки на получение помощи подали почти 134 тыс. ФЛП
Заявки на получение помощи подали почти 134 тыс. ФЛП Просмотров: 45
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
3
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
На Шулявском мосту упали столбы, движение парализовано
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
2
В законопроекте обнаружили угрозу для языка
1
"Московская митрополия была непризнанна более 140 лет" - эксперт про российские религиозные мифы
Голосов: 25743
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть