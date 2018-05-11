НАБУ открыло дело против компании Ахметова

Автор: facebook Письмо НАБУ в адрес народного депутата Виталия Куприя.

НАБУ начало расследование уголовного производства в отношении импорта из США компанией ДТЭК некачественного угля с повышенным содержанием серы.

"Еще одно уголовное производство НАБУ относительно около-Роттердамных угольных дел. На этот раз "по факту завладения имуществом должностными лицами энергохолдинга ДТЭК". Они импортировали из США неликвидной уголь с высоким содержанием серы 3,33% -3,46%. В тарифах получали "Роттердам+". Хотя в Роттердаме норма серы - менее 1%", - написал в Facebook бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

Он добавляет, что ДТЭК дешево покупала уголь. Далее через своего швейцарского трейдера DTEK Trading S.A повышала его цену до $20 за тонну.

"С раздутой завышенной стоимостью уголь уже импортировали в Украину. Всем представляли его как "дорогой американский уголь", - комментирует Герус.

Письмо с соответствующей информацией НАБУ направило в адрес народного депутата Виталия Куприя.

По данным НКРЭКУ, формула "Роттердам+" не влияет на тарифы для населения. Глава Комиссии Дмитрий Вовк проинформировал, что в Украине сегодня установлены одни из самых низких в Европе тарифов на электроэнергию для населения и промышленности.