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среда, 26 мая 2021 15:51

На запрете электроэнергии из РФ и Беларуси может обогатиться Ахметов

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На запрете электроэнергии из РФ и Беларуси может обогатиться Ахметов
Новак пояснил чем может грозить прекращение импорта электроэнергии из России и Беларуси. Фото: Lenta.UA

Запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России является правильным решением в контексте европейских санкций после здержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича. Об этом сказал в комментарии Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Но помним опыт предыдущего отопительного сезона, когда у нас искусственно останавливали энергоблоки украинских атомных электростанций, чтобы больше продавали тепловые электростанции, принадлежащие олигарху Ахметову. Об этом высказывался даже президент. Этот запрет могут использовать также для гиперобогащения того же олигарха", - объяснил.

Не будет ли нарушен энергетический баланс, поймем в начале следующего отопительного сезона.

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"Предоставление преимуществ кому-то из производителей электроэнергии зависит напрямую от воли правительства и руководствуется установками президента и его монобильшости в парламенте. Вследствие остановки этого импорта пострадают не олигархи. Хорошо чувствуют себя даже на седьмом году войны, как свидетельствует динамика их состояния. За последний год все обогатились без исключения. Если будет нарушен энергобаланс - пострадают только потребители. Сподиваемо, к отключениям электроэнергии дело не дойдет ", - считает Новак.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, остановила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября.

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