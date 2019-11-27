На вес золота: каких работников ищут компании

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 279
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2557
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1098
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1044
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 954
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1053
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11412
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1782
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Интервью
1/5
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик об особенностях работы
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик об особенностях работы
Просмотров: 117
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6597
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2943
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 ноября 2019
1 Просмотров: 252
Вовчик хоче Нобеля
Трохи розвиднилося. Проступили лики тих, хто підсаджував блазня на королівський трон. Лишилося дізнатись, навіщо він погодився. І заради чого ...
пятница, 29 ноября 2019 21:10

На вес золота: каких работников ищут компании

  Комментировать
На вес золота: каких работников ищут компании
Работодатели ищут работников, которые быстро учатся новым навыкам, вливаются в коллектив. Фото: Depositphotos

Украинские работодатели чаще всего ищут работников с опытом работы 2-3 года. Предпочтение отдают специалистам с соответствующей квалификацией, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

"О наличии диплома о высшем образовании в вакансиях пишут по умолчанию. Причем не требуют профильного образования. Конечно сейчас речь не идет о сферах, где оно обязательно - юриспруденция, медицина. В других случаях высшее образование желательное, но не первоочередное. На работу берут тех, чьи навыки соответствуют требованиям компании", - объясняет эксперт.

По ее словам, компании различных отраслей имеют разные запросы к поисковикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто в Украине получает самую высокую зарплату

"Например, компания, которая требует знания английского, предлагает вдвое выше зарплаты. Работодатели ищут работников, которые быстро учатся новым навыкам, вливаются в коллектив", - говорит Дрожжина.

Добавляет, что работодатели помимо высокой зарплаты предлагают комплекс корпоративных ценностей, нематериальное поощрение. Речь идет об обучении за счет компании, медицинское страхование, отдых, преимущества для сотрудников с детьми.

Каждый второй украинец не доволен работой. Больше всего условия труда не устраивают специалистов в сфере сельского хозяйства, производства и охраны. Работой довольны менеджеры, работающие с клиентами, парикмахеры, мастера маникюра, визажисты.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На вес золота: каких работников ищут компании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Писателя обвинили в убийстве высокопоставленного

Изобретение украинца спасло 2-х моряков

Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 79751
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 14211
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8541
Нашли древнейшую собаку в мире
Нашли древнейшую собаку в мире
4
 Просмотров: 6183
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
10
 Просмотров: 4680
Экономика
Земельная реформа. Создадут 3D-модель территории Украины
Земельная реформа. Создадут 3D-модель территории Украины Просмотров: 180
Украина и Россия начали согласовывать договор по газу
Украина и Россия начали согласовывать договор по газу Просмотров: 801
Еврокомиссия оценила встречу министров энергетики Украины и России
Еврокомиссия оценила встречу министров энергетики Украины и России Просмотров: 306
Где украинцы чаще всего рассчитываются карточками
Где украинцы чаще всего рассчитываются карточками Просмотров: 234
На сколько подорожал автогаз за неделю: цены
На сколько подорожал автогаз за неделю: цены Просмотров: 288
Больше всего комментируют
10
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
7
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
Голосов: 22506
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua