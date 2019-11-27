На вес золота: каких работников ищут компании

Работодатели ищут работников, которые быстро учатся новым навыкам, вливаются в коллектив. Фото: Depositphotos

Украинские работодатели чаще всего ищут работников с опытом работы 2-3 года. Предпочтение отдают специалистам с соответствующей квалификацией, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина".

"О наличии диплома о высшем образовании в вакансиях пишут по умолчанию. Причем не требуют профильного образования. Конечно сейчас речь не идет о сферах, где оно обязательно - юриспруденция, медицина. В других случаях высшее образование желательное, но не первоочередное. На работу берут тех, чьи навыки соответствуют требованиям компании", - объясняет эксперт.

По ее словам, компании различных отраслей имеют разные запросы к поисковикам.

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"Например, компания, которая требует знания английского, предлагает вдвое выше зарплаты. Работодатели ищут работников, которые быстро учатся новым навыкам, вливаются в коллектив", - говорит Дрожжина.

Добавляет, что работодатели помимо высокой зарплаты предлагают комплекс корпоративных ценностей, нематериальное поощрение. Речь идет об обучении за счет компании, медицинское страхование, отдых, преимущества для сотрудников с детьми.

Каждый второй украинец не доволен работой. Больше всего условия труда не устраивают специалистов в сфере сельского хозяйства, производства и охраны. Работой довольны менеджеры, работающие с клиентами, парикмахеры, мастера маникюра, визажисты.