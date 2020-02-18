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вторник, 18 февраля 2020 21:45

На таможне начали собирать больше штрафов

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В января 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил.

Благодаря этому получили 192 млн грн штрафов, сообщили в пресс-службе Новой таможни.

Штрафы на таможне стали больше.

"Почти в четыре раза вырос средний размер штрафов по одному делу", - сказали в пресс-службе.

Возросло количество изъятий товаров, которые пытались провезти через границу.

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"Если сравнивать показатели января 2020 года с январем 2019 года, дел с реально изъятыми товарами стало в 2,5 раза больше", - сообщили таможенники.

По сравнению с января 2019 года открыли в два раза больше дел по незаконному перемещению товаров, а также по уклонению от уплаты таможенных платежей.

Автор: ГТСУ
 

Госбюджет в январе недополучил 1/4 часть доходов. Недополучения доходов объясняют укреплением гривни, снижением цены на газ и ряд других товаров и уменьшение объема импорта, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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