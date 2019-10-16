На табачном рынке грядет революция

Табачной монополии приходит конец. Фото: из открытых источников

4 октября 2019 года был принят закон №1049 с учетом 8 правки. Для обывателя эти цифры закона и правки вряд ли что-то значат, но для табачной монополии, которая де-факто сложилась в Украине, это звучит приговором.

Закон ограничивает цены, по которым производители могут реализовывать табачную продукцию оптовым компаниям и по которым оптовики должны продавать ее розничным продавцам - 80% и 87% от установленной максимальной розничной цены соответственно. Нарушение этих ограничений карается штрафами: до 200 тыс. грн или 100% стоимости проданной продукции.

Цель закона - защитить экономическую конкуренцию и создать единые правила игры для национальных и международных компаний. Поэтому изменения касаются всех производителей и торговцев табаком, а также всех табачных изделий, включая IQOS, Glo и другие устройства технологии электрического нагрева табака.

Схема сбыта табачной продукции

Все производители, а их четверо основных, сбывают 99% своей продукции одному единственному дистрибьютору - "Тедис" (бывший Мегаполис-Украина). А тот далее распространяет по торговым сетям страны, фактически являясь регулятором цен на рынке, то есть монополистом.

Никто другой не может стать дистрибьютором. Все табачные компании, по факту, работают только с "Тедис".

Неудивительно, что в 2017 году АМКУ открыл дело против четырех табачных компаний за монополизацию рынка "Тедис". Еще в марте 2017 года правоохранители заявили, что разоблачили "масштабные факты уклонения от уплаты налогов - ООО "Тедис Украина".

Тогда же, в 2017 году, "Тедис" заплатил рекордный штраф в размере 300 млн грн по иску АМКУ.

Новый виток событий

Новый виток событий — поправка №8 от народных депутатов Дубинского и Юрченко. Суть поправки сводится к следующему: отныне, табачные компании будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены (МРЦ). А оптовики, в свою очередь, не смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене выше 87% от МРЦ.

Иными словами, у табачников и оптовиков фиксируется маржа.

По мнению директора департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александра Яворского, фиксирование маржи — это вмешательство в процесс ценообразования производителей и импортеров, ограничение конкуренции.

"Это крайне негативный сигнал для иностранных инвесторов", - сказал эксперт.

После принятия закона с правкой в ряде СМИ прошла череда публикаций о том, что данная правка вызовет рост оборота контрафакта и удорожания розничной цены за пачку сигарет до 10 гривен и выше.

В частности, Ассоциация "Производители табачных изделий" поддержала закон №1049, которым вносятся изменения в действующее законодательство в части налогообложения табачных изделий.

По мнению членов Ассоциации, закон сорвал запланированную монополизацию украинского рынка международными табачными корпорациями и их единственным дистрибьютором "Тедис Украина".

В то же время рынок освобождается от монополии. И теперь все компании, желающие работать в сфере дистрибьюции табачной продукции, могут заходить на свободный рынок.