На старте дачного сезона: сколько украинцы готовы платить садоводам

Всего в марте на услуги садовников украинцы потратили 626 тыс. грн. Фото: unsplash

В марте спрос на услуги садовников вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди наиболее популярных задач - обрезка деревьев и подготовка почвы перед посадкой, сообщают в онлайн-сервисе заказа услуг Kabanchik.ua.

"Как правило, весеннюю перекопку делают, если ее не провели осенью. Слой земли переворачивают и измельчают, удаляя при этом камни, корни растений и вредных насекомых. Как только ночные температуры не падают ниже нуля, можно высаживать в подготовленные грядки редис и морозостойкую зелень", - рассказывает садовница Оксана.

Вместе с увеличением спроса на 32% подскочил и средний чек - 950 грн за один заказ. Всего в марте на услуги садовников украинцы потратили 626 тыс. грн, что на 74% превышает показатели прошлого года и на 27% - в позапрошлом.

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Также пользуется спросом обрезка деревьев и кустарников. Садоводы удаляют засохшие ветви, обмороженные побеги и лишние ответвления. Стоимость таких услуг колеблется от 150 до 300 грн за час работы и зависит от квалификации садовода, его инструмента и скорости выполнения задания.

В 1 полугодии 2020 года уровень бедности среди работающего населения составил 42,4%. То есть эти люди не могли обеспечить достойную жизнь себе и семье.