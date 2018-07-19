На сколько подорожал хлеб с начала года

На конец июня 2018 года хлебная корзина стоила 62 грн. В начале года её стоимость составляла 57,7 грн. Фото: "Погляд"

В Украине за первое полугодие хлебная корзина подорожала на 7%.

"По данным официальной статистики, все виды хлеба за первые шесть месяцев текущего года выросли в цене от 7% до 8%. Ржаной хлеб, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 7%. Пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 8 %". - написал в Facebook Алексей Дорошенко, директор ассоциации поставщиков торговых сетей.

По его словам, в гривне пшеничный хлеб из муки высшего сорта прибавил 1,3 грн. На конец июня стоил 19,4 грн/кг. Пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже на 1,2 грн, ржаной хлеб - на 1,1 грн. Их продают по 15,4 грн/кг и 16,2 грн/кг, соответственно. Батон стоит 11 грн за 0,5 кг, прибавил в цене 70 коп.

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"К концу июня 2018 года хлебная корзина стоила 62 гривни. В начале года её стоимость составляла 57,7 гривни. За первое полугодие он подорожал на 7%, или на 4,3 гривни. Однако это по данным Государственной службы статистики. По всем другим данным подорожание было значительно больше. Только с 1 марта по 1 июля 2018-го по собственному мониторингу ассоциации поставщиков торговых сетей в городах, белый хлеб подорожал на 17%, а черный - на 10%. По данным инфляционного барометра Минэкономразвития за первое полугодие белый хлеб добавил 28%, а черный - 20%", - подытожил Дорошенко.

Урожай зерновых 2018 года будет меньше на 10-15%. Специалисты агрорынка предполагают, если засуха будет продолжаться, то продукты из этих культур подорожают. Также с 1 июля повысятся соцстандарты. Это повлечет за собой рост зарплат, продолжат дорожать энергоносители. К осени можно ожидать роста цен на 20-25% на белый хлеб, муку, макароны.