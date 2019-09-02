На счетах Украинb осталась исторически максимальная сумма денег

За последний месяц капитал увеличился на 12,86 миллиарда гривен. Фото: glavcom.ua

61,82 миллиарда гривен было на едином казначейском счете государства по состоянию на 1 сентября 2019 года.

За последний месяц капитал увеличился на 12,86 миллиарда гривен, об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины.

Такая сумма денег на казначейском счете одна из самых высоких в истории. Больше было только в сентябре 2017 - 2 года назад. Тогда на счету государства было 63,15 миллиарда гривен.

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1 августа на едином казначейском счете было 48,96 миллиарда гривен, а 1 июля - 13 миллиардов гривен.В начале июня 2019 года на казначейском счете государства было 29,54 миллиарда гривен, по состоянию на 1 мая - 36,85 миллиарда гривен. 1 апреля 2019 года на едином казначейском счете было 14,86 миллиарда гривен, а 1 марта 8,19 миллиарда гривен.

Единый казначейский счет - это основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты по своим расходам в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на счету непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

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