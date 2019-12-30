На реформу в сфере здравоохранения заложили 72 млрд грн - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук: "Новшеством является внедрение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи". Фото: mind.ua

Правительство назвало реформу здравоохранения - одним из приоритетных направлений деятельности в 2020 году.

"В сфере здравоохранения правительство определило амбициозные цели. Для нас важно, чтобы люди получали качественную и своевременную помощь в медицинских учреждениях и имели доступ к гарантированным государством медицинским услугам", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Урядовий портал ".

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С 1 апреля 2020 года заработает программа медицинских гарантий для населения для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. В бюджете-2020 на это заложили 72 млрд грн. Программу будут финансировать через Национальную службу здоровья Украины.

"Новшеством является внедрение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи. При таких изменениях вопросов задолженности зарплаты врачам больше не будет возникать", - пояснил премьер.

Услуги по модели "деньги следуют за пациентом" в сфере здравоохранения начали предоставлять, когла и о главы МЗ была Ульяна Супрун. В 2020 году все медицинские учреждения всех уровней планировали перевести на модель финансирования Национальной службы здоровья.