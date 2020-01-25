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суббота, 25 января 2020 13:21

На казначейском счете Украины хватит денег на все - министр

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На казначейском счете Украины хватит денег на все - министр
Маркарова сообщила об украинских средствах. Фото: Delo.ua

27 млрд грн на казначейском счете Украины достаточно для нормального функционирования государства.

"По состоянию на сегодня, около 5 млрд грн у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте - еще 22 млрд. У нас достаточно средств для того, чтобы нормально функционировало государство сейчас", - сказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Во время экономического форума в Давосе правительство привлекло за низкие проценты за всю историю современной Украины 1,25 млрд евро. Они поступят в казну ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гончарук объяснил, ждут ли в Украине инвесторов из России

Маркарова успокоила украинцев, заявив, что с точки зрения ликвидности причин для переживаний нет.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что доверие международных партнеров к Украине усиливается.

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