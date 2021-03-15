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понедельник, 15 марта 2021 21:10

На какой отметке остановится доллар: прогноз эксперта

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На какой отметке остановится доллар: прогноз эксперта
На прошлой неделе официальный курс доллара США снизился с 27,76 до 27,75 грн. Фото: unsplash

В течение этой недели эксперты ожидают незначительное снижение курса доллара к гривне.

На межбанке он может торговаться около 27,7 грн, а наличный в банках - около 27,6 - 27,8 грн, говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

На прошлой неделе официальный курс доллара США снизился с 27,76 до 27,75 грн.

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Согласно с данными компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 27,76 - 27,77 грн до 27,71 - 27,73 грн.

"Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,64 - 27,85 грн до 27,66 - 27,84 грн", - говорит Вадим Иосуб.

По его словам, спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%.

Национальный банк Украины на 15 марта установил курс доллара на уровне 27,73 грн. Это на 2 коп. меньше, чем в конце прошлой недели.

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