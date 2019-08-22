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четверг, 22 августа 2019 14:29

На Кабмин подали иск из-за незаконного распоряжения землей

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На Кабмин подали иск из-за незаконного распоряжения землей
Подали на государственные структуры о незаконном распорядок земельными ресурсами. Фото: СкринЮтюб

Окружной суд Киева открыл криминальное дело на Кабинет министров по иску о противоправной деятельности по внедрению рынка земли.

Подали иск на Кабмин, Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, пишет obozrevatel.

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"Открыто производство по делу по иску к КМУ о признании противоправного бездействие, которое заключается в неразработке и невнесении на рассмотрение Верховной Рады проекта закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Суд назначили на 24 сентября 2019.

Отдельные представители нынешнего состава правительства останутся на должностях в новом Кабинете министров.

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