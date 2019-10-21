На что обращают внимание рекрутеры на собеседовании

Готовиться к собеседованию надо заранее. Стоит продумать рассказ о себе. Фото: Depositphotos

Чтобы быстро найти работу, нужно сделать правильные акценты в резюме и хорошо подготовиться к собеседованию с работодателем.

Правда иногда этого мало. На что еще обращают внимание рекрутеры при приеме на работу пишет Work.ua.

Социальные сети

Рекрутеры с помощью социальных сетей скорее оценивают личные качества соискателя, чем профессиональные. Рекрутер понимает, разделяете ли вы ценности компании, где планируете работать. Узнает, чем интересуетесь, или увлекаетесь.

Сопроводительное письмо

Рекрутеры скорее обратят внимание на резюме с сопроводительным письмом, чем без него. В письме можно привести несколько уточняющих вопросов о вакансии или деятельность компании.

Кто может вас порекомендовать

Важно, чтобы были люди, которые смогут подтвердить ваши профессиональные навыки. Также предоставить положительную информацию о вас в неформальной беседе с менеджером.

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Рассказ о себе

Подготовьте рассказ о себе, который сможете рассказать на собеседовании. Не выдумывает того, чего не было. Отвечайте откровенно, будьте уверены.

Рассказ о других

Если на предыдущей работе у вас не сложились отношения с коллегами, или руководством, не стоит об этом рассказывать на собеседовании. Вы можете произвести впечатление сплетника.

В Киеве каждый третий в возрасте до 35 лет - безработный. В 2019-м на учете состояли 7,7 тыс. безработной молодежи. Из них 88% - служащие, 10% - рабочие, 2% - лица без профессии.