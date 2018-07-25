На чем больше всего зарабатывают рестораны

Самую большую наценку рестораны устанавливают на кальян — 400% от себестоимости. На чай и кофе — 323 и 300% соответственно.

На соусах, хлебе и разнообразных добавках наценка составляет в среднем 300 процентов. Из алкоголя, самую большую наценку ставят на вино и алкогольные коктейли — 238% и 237%. На пиво — 133 процента, сообщает Poster.

"На дорогой крепкий алкоголь не ставят высокую наценку. Его себестоимость и так значительна. Все знают цены в магазинах и не готовы платить в 3-4 раза больше. Самая большая наценка в заведениях действительно на кальян и чай. Часто люди приходят просто пообщаться и не заказывают основные блюда. Берут чай, кофе, курят кальян. Чтобы не работать в минус, рестораторы считают целесообразным делать максимальную наценку на эти категории", - говорит ресторатор из Днепра Артем Таранов.

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В десятку самых прибыльных входит пицца, мясные блюда, суши.

"Суши и роллы — очень популярное блюдо в Украине, но у него высокая себестоимость. Практически все необходимые ингредиенты закупаются за границей. Из украинских продуктов для приготовления роллов мы используем, только огурцы и соль. Остальное заказываем либо напрямую из Азии, либо покупаем у поставщиков в Киеве", - добавил ресторатор из Черновцов Александр Баранник.

Автор: Poster Десятка самых прибыльных блюд

Больше всего денег украинцы тратят на еду - около 42% доходов. Это обусловлено высокими ценами и небольшими зарплатами. Также в приоритете оплата коммунальных услуг - 11,6%, транспорт - 9,5%, табак и алкоголь — 7,6%.