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среда, 25 июля 2018 21:10

На чем больше всего зарабатывают рестораны

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Самую большую наценку рестораны устанавливают на кальян — 400% от себестоимости. На чай и кофе — 323 и 300% соответственно.

На соусах, хлебе и разнообразных добавках наценка составляет в среднем 300 процентов. Из алкоголя, самую большую наценку ставят на вино и алкогольные коктейли — 238% и 237%. На пиво — 133 процента, сообщает Poster.

"На дорогой крепкий алкоголь не ставят высокую наценку. Его себестоимость и так значительна. Все знают цены в магазинах и не готовы платить в 3-4 раза больше. Самая большая наценка в заведениях действительно на кальян и чай. Часто люди приходят просто пообщаться и не заказывают основные блюда. Берут чай, кофе, курят кальян. Чтобы не работать в минус, рестораторы считают целесообразным делать максимальную наценку на эти категории", - говорит ресторатор из Днепра Артем Таранов.

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В десятку самых прибыльных входит пицца, мясные блюда, суши.

"Суши и роллы — очень популярное блюдо в Украине, но у него высокая себестоимость. Практически все необходимые ингредиенты закупаются за границей. Из украинских продуктов для приготовления роллов мы используем, только огурцы и соль. Остальное заказываем либо напрямую из Азии, либо покупаем у поставщиков в Киеве", - добавил ресторатор из Черновцов Александр Баранник.

Автор: Poster
  Десятка самых прибыльных блюд
Десятка самых прибыльных блюд

Больше всего денег украинцы тратят на еду - около 42% доходов. Это обусловлено высокими ценами и небольшими зарплатами. Также в приоритете оплата коммунальных услуг - 11,6%, транспорт - 9,5%, табак и алкоголь — 7,6%.

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Дата
25
июля

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

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