На Черниговщине участились конфликты с участием агрохолдинга "Кернел"

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В Черниговской области участились конфликты между местными общинами и фермерскими хозяйствами с одной стороны и агрохолдингом Андрея Веревского "Кернел" - с другой.

В частности, намерения компании "Дружба-Нова", которая входит в состав холдинга "Кернел", построить узел по изготовлению жидких минеральных удобрений на территории Крутовской общины вызвали серьезное беспокойство и сопротивление крестьян.

"В течение последних 1,5-2 месяцев начали появляться слухи о том, что компания "Кернел" планирует строительство узла или завода по изготовлению жидких минеральных удобрений. Однако, представитель предприятия "Дружба-Нова" Виталий Давыдов опроверг эту информацию", - рассказывает Олег Бузун, председатель Крутовской территориальной общины.

Однако на территории ОТГ начались незаконные работы по построению завода по производству удобрений, о чем составил докладную староста ОТГ.

В марте 2021 в Крутах состоялись общественные слушания относительно планов по построению химического предприятия. Представители холдинга, которые получили приглашение на слушания, событие проигнорировали.

"ОТГ через форму общественных слушаний выразила требование к компании" Дружба-Нова "о запрете строительства узла по изготовлению жидких минеральных удобрений. Община выразила также ряд других требований, касающихся деятельности компании на территории ОТГ, а именно: движение тяжелого транспорта, использование воды, обработка полей и т.д.", - сообщил Бузун.

Еще одна конфликтная ситуация сложилась вокруг СП "Агродім". В 2019 году между этим агропредприятием и холдингом "Кернел" заключено соглашение об обеспеченной ссуду. Однако, по мнению представителей "Агродім", юристы "Кернел" использовали договор для недружественного поглощения компании.

"В 2020 году контроль над 76% СП "Агродом" перешел к структурам и лицам, связанным с "Кернел". Валентина Давыденко, которой принадлежит 100% собственности на предприятие, никакой компенсации за потерянные корпоративные права не получила", - заявляют юристы, ведущие дело.

Также представители Давыденко обвиняют "Кернел" в фактическом присвоении урожая 2020 года. "Площади было засеяно еще до перехода компании под контроль "Кернел". Был собран рекордный урожай, выручка от которого составляет 25-32 млн долларов. Но менеджмент "Кернел" задекларировал убытки. Это произошло впервые в истории "Агродома". Более того, долг компании вырос до 1,3 млрд грн".

Сейчас продолжаются два судебных процесса по конфликту между холдингом "Кернел" и представителями семьи Давыденко. Кроме того, представители семьи готовят пакет документов для Совета национальной безопасности и обороны.

СНБО анонсировал введение санкций против тех, кто массово бесплатно приватизировал землю и осуществлял другие махинации с землей.

Крутовская ОТГ - территориальная община в Нежинском районе Черниговской области. СП "Агродім" - предприятие в Черниговской области, созданное с целью производства (выращивания), переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, осуществления экспортно-импортных операций, коммерческой, производственной, посреднической, маркетинговой и торговой деятельности, а также предоставления услуг в различных сферах. Компания создана при непосредственном участии Валерия Давыденко, бывшего народного депутата, который трагически погиб в мае 2020 года. Народный депутат Украины Сергей Шахов заявлял: "Валерия Давыденко был убит! И дело чести для власти - расследовать обстоятельства и привлечь виновных к ответственности ".