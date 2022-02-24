На АЗС больших сетей подорожал бензин и подешевело дизтопливо

24 февраля АЗС скорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Фото: pixabay.com

24 февраля крупные розничные сети АЗС скорректировали цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 33 коп./л и составила 34,91 грн/л, бензин А-95 подорожал на 25 коп./л – до 35,73 грн/л, а дизельное топливо снизилось. на 10 коп./л до 34,55 грн/л.

В частности, на WOG бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 0,64-0,95 грн/л, до 36,94 и 37,39 грн/л соответственно, дизтопливо на 0,34 грн/л, до 36 ,33. В сети ОККО бензины подорожали на 0,19-0,50 грн/л: бензин А-92 - до 36,49 грн/л, бензин А-95 - до 36,94 грн/л, при этом дизтопливо подешевело сразу 1 66 грн/л – до 34,33 грн/л.

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На станциях сети KLO бензины подорожали на 0,30-0,65 грн/л: бензин А-92 – до 35,99 грн/л, бензин А-95 – до 36,94 грн/л, дизтопливо снизилось на 1,26 грн/л – до 34,99 грн/л.

На "БРСМ" топливо подорожало на 0,20-0,24 грн/л, бензины марки А-92 и А-95 – до 33,02 и 34,02 грн/л соответственно, дизельное топливо – до 32,28 грн/л л. Бензины в сети AMIC подорожали на 0,37-0,75 грн/л, дизтопливо уменьшилось на 1,29 грн/л.

Сети Motto, Marshal, Mango, Chipo, Marshal, SOCAR, Shell и другие повысили цены на горючее в пределах 0,21-1,00 грн/л.

Рост цен явился результатом корректировки стоимости топлив 23 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В то же время, снижение стоимости дизельного топлива в ряде сетей стало возможным из-за уменьшения правительством маржи сетей АЗС от продаж топлива.