"Мы продолжаем борьбу за изменение законодательства, которое допускает произвол чиновников и содержит коррупционные факторы" - директор по правовым вопросам Новой почты

Дело о непомерном штрафе для "Новой почты" от Госпотребслужбы стало поводом для изменений законодательства по защите бизнеса

Внесение изменений в законодательство о штрафах за нарушения в сфере прав потребителей защитит украинский бизнес от произвола чиновников и непомерных штрафов.

Об этом заявила Инна Хомич, директор по правовым вопросам группы компаний "Новая почта" на заседании Временной спецкомиссии по вопросам защиты прав инвесторов.

Она напомнила, что "Новая почта" столкнулась с таким произволом чиновников, когда Харьковское управление Госпродпотребслужбы наложило на компанию необоснованный штраф в размере 326 млн грн. Кейс обрел огромный резонанс в деловой среде, а глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая лично вмешалась в ситуацию и заявила, что "штрафа не будет, так как он неадекватен нарушению", а в ведомстве начались проверки. "Пока существует закон, по которому к субъекту хозяйствования можно применить такой штраф, бизнес каждого в опасности, - прокомментировала Инна Хомич и подробно рассказала, какие изменения инициируются. — Во-первых, решение контролирующего органа не должно быть исполнительным документом. Второе, штрафы должны взиматься только по решению суда. И третье, штрафы должны быть существенно уменьшены и иметь фиксированный размер, который определяется необлагаемыми минимумами доходов граждан".

Представитель "Новой почты" рассказала об участии в разработке и обсуждении нового законопроекта от Временной спецкомиссией по вопросам защиты прав инвесторов, чтобы урегулировать штрафы Госпотребслужбы.

"Мы приняли участие в работе ВСК под председательством Галины Янченко для внесения изменений в Закон "О защите прав потребителей". Новый законопроект позволяет сформировать разумный и сбалансированный подход к урегулированию отношений между бизнесом, контролирующими органами и потребителями. Как ответственный бизнес и добросовестный участник ряда бизнес-ассоциаций мы продолжаем борьбу за изменение законодательства, допускающего произвол чиновников, штрафы, несоразмерные с размером причиненного ущерба, и содержащего коррупциогенные факторы", — рассказала Хомич.

Она также сказала, что для снижения коррупционного давления на бизнес нужно также пересмотреть постановление правительства, которое определяет степень рисковости деятельности предприятий. Оно, по словам эксперта, лишено логики, противоречит Конституции Украины и создает коррупционные риски. Помимо этого, суммы штрафов должны быть фиксированными и не зависеть от оборотов предприятий — это и является основной лазейкой для давления чиновников на бизнес. "Если вы средний или крупный бизнес, то высокий риск вам гарантирован пожизненно, — разъясняет эксперт. — Для высокой степени риска достаточно собрать 41 балл, а для этого достаточно на протяжении последних пяти лет иметь нарушение требований законодательства о защите прав потребителей. Но это не очень согласуется с принципом равенства всех субъектов права собственности перед законом, гарантированным статьей 13 Конституции".

Хомич отметила, что в правительстве и в парламенте прислушиваются к мнению представителей бизнеса и выразила надежду, что депутаты предложат справедливый законопроект, учитывающий интересы предпринимателей и сохраняющий баланс в защите прав потребителей.