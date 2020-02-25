"Можно разрешить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине" - Ольга Трофимцева

"Долгий период советской истории фактически сформировал особенности структуры украинского производства сельскохозяйственной продукции. Нам пока не удалось изменить их", - рассказала в интервью Gazeta.ua агроэксперт Ольга Трофимцева. Исполняла обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины с февраля по август 2019 года.

Автор: facebook.com/olga.trofimtseva "Если посмотреть на структуру аграрного экспорта 10 лет назад, увидим серьезное доминирование России. В 2014-2015 годах ситуация изменилась", - говорит агроексперт Ольга Трофимцева.

Назовите достижения украинского агропромышленного комплекса за последние 10 лет?

В 2010 году объемы экспорта были гораздо ниже. В прошлом году установили очередной рекорд. На экспорте агропродукции заработали $22,2 миллиарда. Это более 40 процентов валютных поступлений в страну. Для нашей экономики эти деньги - фактически подушка безопасности. Еще одним достижением сектора стала серьезная диверсификация рынков сбыта. Если посмотреть на структуру аграрного экспорта 10 лет назад, увидим серьезное доминирование России. В 2014-2015 годах ситуация изменилась. Сейчас на первом месте среди рынков сбыта украинской продукции - Индия, Китай, Турция. На втором - страны Евросоюза. Это требовательный рынок. На третьем месте - страны Африки. В то же время у нас более 70 процентов молока, которое есть на рынке, поступает из хозяйств населения. Та же ситуация с садоводством и овощеводством. Это проблема. Ведь личные приусадебные хозяйства без кооперации в перспективе однозначно не будут конкурентными. Они не могут обеспечить успешный экспорт продукции на рынки ЕС. Необходимо формировать цепи их выхода на цивилизованные рынки сбыта, в том числе внутри страны. Это супермаркеты, оптовые рынки.

В ноябре 2019-го Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об открытии рынка земли. Документ готовят ко второму чтению. Депутаты пока рассмотрели 18% правок. Станет ли 2020 год началом новой эпохи в сельском хозяйстве?

Земельная реформа - один из вызовов, который остался не решенным. Она началась еще в 1990-х. Тогда землю колхозов распаевали между теми, кто работал там. И дальше не пошли. Однозначно я "за" рынок земли. Нам нужна детенизация земельных отношений. Ни для кого не секрет, что украинцы публикуют кучу объявлений о продаже и покупке участков. Это все теневые схемы. С другой стороны, спешка в этом вопросе лишняя. Нужно поэтапное открытие рынка земли, видение долгосрочной стратегии развития сектора. От того, как будет выглядеть структура земельных отношений в стране, зависит структура производства - мелкие фермеры, семейные хозяйства, агрохолдинги. Это будет влиять на эффективность агросектора. Земельная реформа - один из вызовов, который остался нерешенным Мелкие фермеры боятся, что не смогут конкурировать с крупными игроками. Действительно, если на рынок допустят всех заинтересованных, то, с точки зрения доступа к дешевым и длинным финансовым ресурсам, фермеры будут проигрывать. То, что сегодня обещает государство, беспокоит их. Предложения постоянно меняются. Сначала обещали 4 миллиарда гривен на компенсацию ставок по кредитам на покупку земли. Затем заговорили, что часть денег пойдет на программы господдержки. Это непоследовательные шаги. Поэтому в конце прошлого года увидели снижение капитальных инвестиций в агропромышленный комплекс. В ожидании рынка все пытаются аккумулировать финансы, чтобы приобрести землю. Соответственно уменьшают инвестиции в технологии, переработку, средства защиты растений, качественные семена. В этом году можем увидеть проседание как производства, так и экспорта. Поэтому логично было бы расширять государственные программы поддержки фермеров и малых производителей, чтобы они уверенно прошли первые этапы открытия рынка земли.

Будут ли востребованы дешевые кредиты на покупку земли среди мелких фермеров?

Проблема в том, что помощь фермерам только обещают. Насколько механизм рабочий - не известно. Конечно, спрос на такие кредиты будет. Но это зависит от условий кредитования. Основная проблема малого фермера, обрабатывающего до 500 гектаров земли, - отсутствие кредитной истории и залога. Банки фактически отказываются работать с ними. С другой стороны, наши фермеры окажутся в невыгодной конкурентной ситуации. Им обещают кредиты под 5-6 процентов, а в Центральном банке ЕС почти отрицательная учетная ставка. Со следующего года Немецкий банк развития KfW планирует вообще под отрицательные проценты давать кредиты на определенные проекты. То есть вы берете деньги в долг, а вам еще и доплачивают.

Нужно ли на украинский рынок земли допускать иностранцев?

Лично знаю немецких, французских, голландских фермеров, работающих в Украине много лет. Они исправно платят налоги. Обычно имеют небольшие массивы земли. В том-то и дело, что нужно подходить к этому вопросу дифференцированно. На первом этапе будет неправильно допускать на рынок финансовые структуры или международные инвестиционные фонды, которые будут заинтересованы в покупке земли как актива для спекуляций. Однако можно позволить покупать землю иностранцам, уже работающим в Украине. Законопроект, который разрабатывало Министерство аграрной политики, предусматривал, что сначала рынок земли заработает только для физических лиц - украинских граждан, с ограничением по площади. Надо сделать год-два переходными, чтобы посмотреть, как будет формироваться цена и насколько большой будет активность на рынке. Через год круг участников можно расширять. Сейчас говорят, что открытие рынка даст существенный рост экономики. Есть мнение, что большой активности сделок по купле-продаже не будет. По результатам опроса, только до 10 процентов владельцев паев хотят продать их. Большинство планирует дальше сдавать в аренду. Кроме того, в ожидании открытия рынка земли цены на аренду в большинстве регионов уже существенно выросли. Если посмотреть реалистично, то в первые годы после открытия рынка земли драматических изменений и существенного роста экономики не увидим. Автор: facebook.com/olga.trofimtseva "Если украинским ресторанам выгоднее закупать овощи в Польше, то они будут это делать. Когда наши производители предложат то же качество, но по более конкурентной цене, то будут покупать у них", - говорит агроексперт Ольга Трофимцева.

Как изменилось питания украинцев?

Потребительские тренды в Украине - это отражение мировых тенденций, но с определенным временным лагом. У украинцев меняется культура потребления. На это, в том числе, повлиял "безвиз". Граждане путешествуют по миру. Пробуют то, чего раньше не знали. Пытаются найти такие же продукты у нас. Если люди постоянно спрашивают руколу, спаржу, безлактозные продукты, то рестораны и магазины на это реагируют. Еще 4-5 лет назад в Украине вообще не выращивали спаржу. Сейчас несколько фермеров промышленно выращивают эту культуру. Также в Украине активно развивается производство нишевых культур и продуктов из них: здоровые масла - льняное, из амаранта. Популярными становятся тыквенные семечки и продукты из них. Технологии в сельском хозяйстве тоже не стоят на месте. Это отражается на развитии коммерческих проектов как, например, вертикальные фермы. Таким образом выращивают зелень, овощи. В мире некоторые супермаркеты обустраивают вертикальные фермы практически в торговых залах. Продают потребителям свежую зелень. Однако украинцев еще нужно учить культуре потребления. Надо работать с детьми. Ведь формирование здоровых привычек питания начинается с детского сада и школы. Общаясь с рядовыми гражданами в супермаркетах, на рынках понимаешь, что уровень потребительской грамотности остается низким. Мы не привыкли обращать внимание на этикетку, знать свои права, писать жалобы в Госпродпотребслужбу. Производителей должны проверять, если продукт фальсифицирован, неправильно маркированный или не соответствует стандартам качества, безопасности. Неправильно допускать на рынок финансовые структуры или международные инвестиционные фонды, которые будут заинтересованы в покупке земли как актива для спекуляций

Набирает популярность растительное мясо. Какое будущее традиционного животноводства?

В среднесрочной перспективе ничего не изменится. Растительное мясо пока остается нишей. Во-первых, оно недешевое. Во-вторых, только на первый взгляд такое мясо имеет положительное влияние на экологию. Однако не все так просто. Чтобы выработать его, нужна соя. Для сои тоже вырубают леса. Остаются вопросы к пользе, потребительским свойствам продукта. Кроме того, в странах Азии и Африки средний класс только начинает узнавать вкус настоящего мяса. Они однозначно не захотят переходить на растительное. Поэтому нам есть куда продавать украинскую говядину и свинину. Автор: facebook.com/olga.trofimtseva "В странах Азии и Африки средний класс только начинает узнавать вкус настоящего мяса. Они однозначно не захотят переходить на растительное. Поэтому нам есть куда продавать украинскую говядину и свинину", - говорит агроексперт Ольга Трофимцева.

В позапрошлом году зафиксировали рекордную цену на лук. В 2019-м ситуация повторилась с картофелем. В то же время фермеры жалуются на рекордно дешевую морковь. Почему в Украине постоянные ценовые качели?

Когда-то коллега говорил, что у фермера две проблемы - большой или малый урожай. На самом деле это нормальная конъюнктура рынка, а не ценовые качели. Ничего удивительного, ведь Украина в последнее время становится все более интегрированной в мировые рынки. Если вспомнить лук, то в том году неблагоприятные погодные условия были во всех основных странах-производителях. Урожай был настолько плохим, что и ЕС импортировал лук из Казахстана. Оттуда покупали и мы. Та же ситуация с картофелем. Вторая часть проблемы - структура украинского производства. Пока не перейдем к промышленному эффективному производству овощей, а не приусадебным личным хозяйствам населения, ситуация не изменится. Надо работать над расширением рынков сбыта. Например, наши фермеры могли бы продавать яблоки не только украинским переработчикам. А сбывать их активнее на внешних рынках, если бы имели правильно фасованную и хорошего товарного вида продукцию. Кроме того, государству надо помочь и создать вместе с финансовыми и страховыми институтами механизмы уменьшения ценовых, погодных рисков. Они есть во всем мире.

Как государство может помочь фермерам, чтобы не возникало перепроизводства или дефицита продуктов?

У нас мало овощехранилищ. Речь идет не о погребах у населения, а о профессиональных овощехранилищах с регулируемой температурной средой. Возьмем чеснок. Почему весной в супермаркетах есть китайский, египетский, а украинского нет? Мы выращиваем его. Но это требовательна культура, мы не научились хранить ее. Поэтому наши фермеры собрали чеснок и сразу продали. С декабря отечественной продукции не найдешь. Приходится импортировать. У фермера две проблемы - большой или малый урожай Также не имеем возможности следить за остатками овощей в хранилищах. Возвращаемся к той же проблеме - большинство продукции производится в хозяйствах населения.

Какой агропродукции Украина экспортирует больше всего?

Входим в топ-5 производителей-экспортеров по зерновым, масличным культурам, мясу птицы, яйцам. Однозначные лидеры в мире по экспорту подсолнечного масла. В прошлом году вошли в десятку крупнейших экспортеров молочных продуктов. Но в основном до сих пор продаем сырье, а не готовые продукты. В то же время в позапрошлом году в Евросоюз успешно поставляли сливочное масло, спреды. Постепенно в топовых позициях появляется продукция мукомольной отрасли, различные кондитерские изделия. Больше продаем переработанных овощей, фруктов, ягод. Однако в 2019-м уменьшили экспорт сахара.

В январе исчерпали годовую квоту на мед в Евросоюз. Проблема в размере квот?

Нет, во всяком случае, если говорить о меде. Мы продаем в страны ЕС его значительно больше, чем предусмотрено тарифной квотой. Тарифные импортные квоты Европейского Союза предоставляются для 36 товарных групп. Это возможность определенные объемы продукции экспортировать без или с пониженным импортной пошлиной. Другая проблема - некоторые импортные квоты искажают украинский рынок. Например, томатную пасту или фруктовые соки вне квоты не можем ввезти в ЕС из-за высокого тарифа. Причем по последним мы уже также исчерпали квоту на 2020 год. Почти выбрали квоту на крахмал. В 2021-м официально стартует новый раунд переговоров по зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Надо аргументированно подготовить свою позицию. Объяснить, какие изменения нужны, какие реформы тарифных квот помогут двусторонней торговле более активно развиваться. Например, на пшеницу и муку единая квота. Однако это разные рынки сбыта. Должно быть или две, или одну из них вообще следует ликвидировать.

В прошлом году за границу овощей, фруктов, ягод и орехов поставили на $339 млн. Это на 9,4% больше, чем в 2018-м. В то же время Польша экспортирует этой продукции в 8 раз больше - на $2,6 млрд. Почему такая разница?

Здесь есть интересный момент: часто наша продукция сбывается в Польшу. Там дорабатывается, сортируется, упаковывается, а потом экспортируется далее. Надеюсь, что ситуация изменится. Украинским малым и средним производителям нужно работать вместе с государством над объединением и экспортно-ориентированной кооперацией. Без нее невозможно провести первичную переработку. Речь идет о приведении товара в нормальный товарный вид. Недостаточно выработать качественный продукт. К потребителям та же ягода должна попасть в том виде, какой имела на поле. Автор: facebook.com/olga.trofimtseva "Надо работать над расширением рынков сбыта. Например, наши фермеры могли бы продавать яблоки не только украинским переработчикам. А сбывать их активнее на внешних рынках, если бы имели правильно фасованную и хорошего товарного вида продукцию", - говорит агроексперт Ольга Трофимцева.

Что можем, но не продаем за границу? Например, морковь или картофель.

Даже Макдональдс импортирует картофель, потому что украинские производители не могут предложить нужный сорт и соответствие спецификациям. Что говорить, если внутренний рынок по некоторым товарным группам не насыщен отечественной продукцией. Вопрос не столько в качестве, сколько в национальных и частных стандартах, которых от нас требуют. Например, Евросоюз пока не открыл рынка для украинской говядины. Потому что мы еще не до конца выполнили условия по системе прослеживаемости по бешенству. Во-первых, это длительные процессы. Во-вторых, должны понимать, что в нас все же видят конкурентов. Если говорить откровенно, я всегда подчеркиваю: Украине не рады на внешних рынках. Их надо завоевывать, бороться с конкурентами. Например, ЕС защищает рынок мяса птицы. Постоянно идут атаки на наших производителей. То же касается семян. Украина выполнила все требования и условия, а рынок до сих пор закрыт. Таким образом Евросоюз хочет защитить внутренних производителей. На других рынках таких примеров тоже немало.

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Министр экономики заявил, что увеличится экспорт украинской курятины за границу. Повлияет ли это на внутренний рынок - цены вырастут?

Производство курятины в Украине растет. Кроме того, наши крупные производители строят свои производственные мощности за рубежом. Не стоит бояться, что мясо подорожает, если начнем больше продавать за границу. Мы экспортируем ту продукцию, которой имеем много. Например, произвели более 70 миллионов тонн зерна. Более 54 из них ушли на экспорт. Мы же не чувствуем поэтому дефицита хлеба или стремительного роста цены? С другой стороны, активно ввезем товары из-за границы, потому что они дешевле. Если украинским ресторанам выгоднее закупать овощи в Польше, то они будут это делать. Когда наши производители предложат то же качество, но по более конкурентной цене, то покупать будут у них. Если украинским ресторанам выгоднее закупать овощи в Польше, то они будут это делать

Какова ситуация с африканской чумой свиней в Украине?

Пока свинину не экспортируем. Проблема с африканской чумой осталась. Последняя вспышка в прошлом году была во Львовской области. Пришлось уничтожить несколько десятков свиней. Часто заражение возникает в хозяйствах населения, где с ними трудно бороться. В то же время Госжпродпотребслужба частично смогла стабилизировать ситуацию. Еще два года назад количество вспышек регистрировалась в геометрической прогрессии. Это, кстати, один из вызовов не только для государства, но и производителей. Они должны соблюдать все требования на производстве, гигиены. В свою очередь государству надо способствовать правильной утилизации животных остатков. Частично компенсировать затраты на это и убытки сельскохозяйственным предприятиям. Государству надо способствовать правильной утилизации животных остатков

Раньше говорили, что Украине нужна секторальная экспортная стратегия от правительства. Есть ли она у правительства Гончарука?

Стратегию утвердили весной в прошлом году еще в предыдущем правительстве. Сейчас главный вопрос, чтобы она работала. Нужно принять законодательные и подзаконные акты. Это постепенный процесс. За 10 лет сможем серьезно улучшить результат в этом направлении. Однако необходима системная работа.

Агросектор - один из крупнейших работодателей Украины. В то же время многие украинцы едут работать на зарубежные агропредприятия. С чем это связано?

В соседних странах также существует потребность в рабочей силе. Они имеют больше возможностей забирать у нас работников. Речь идет о Чехии, Польше, Германии. По сравнению с этими странами в Украине ниже заработная плата. Кроме того, люди ищут стабильности, правовой безопасности, лучших социально-экономических условий. Украинскому агропромышленному комплексу необходимо работать над следующим кадровым поколением. Это уже начали делать. Большие аграрные компании создают специальные учебные программы. Сотрудничают с университетами, открывают учебные заведения, чтобы дети еще со школы получали среднее специальное образование. Потому что нам топ-менеджеры не нужны. Есть дефицит специалистов среднего звена - инженеров, технологов, ветеринаров, агрономов. Тем не менее это большой и комплексный вопрос, который будет вызовом для всей экономики Украины в ближайшем будущем.