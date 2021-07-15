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четверг, 15 июля 2021 18:04

Можно купить цветы, бочку, рыбу. Запустили доставку товаров со "Столички"

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С рынка "Столичный" в Киеве запустили доставку товаров по городу. Услуга заработала в тестовом режиме.

Автор: Елена Луценко
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"Покупатель может приобрести абсолютно что-либо на рынке, мы это подберем и доставим. Предложение заключается в том, чтобы не было никаких ограничений для клиентов, которые хотят купить, например, цветы, котел для отопления, бочку или овощи, рыбу, г. мясо и тому подобное. Если оно есть на рынке, мы его найдем. у нас для этого работает отдельный менеджер и стаф, который разбирается в продуктах ", - написал ресторатор Женя Михайленко на своей странице в Фейсбуке.

Сейчас минимальная сумма заказа 500 грн. Доставка стоит 75 грн. Заказ от 1000 грн привезут бесплатно, пишет ain.busines.

Заказ можно сделать по телефону +38 066 741 32 99 с 08:00 до 16:00. Можно оформить через гугл-форму или написать в телеграмм по телефону +38 066 432 15 февраля.

Товары будут доставлены на следующий день после заказа.

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Услуга доставки товаров доступна пока только по Киеву. Впоследствии крупные заказы планируют развозить в ближайшие к столице города.

В Киеве недавно начала доставка домашней еды Ba Food, а Glovo собирается запустить доставку за 10 минут в 5 городах Украины.

Украинцы стали чаще заказывать продукты, средства гигиены и домашнего обихода в интернете. В прошлом году выросли онлайн-продажи велосипедов, билетов и коньков.

В апреле-июне на онлайн-торговых площадках вырос спрос на велосипеды, роликовые коньки, садовый инвентарь, детский транспорт и товары для сада и огорода. В июле-сентябре украинцы чаще заказывали билеты на различные виды транспорта, товары для школьников и хоккея, а также свадебные аксессуары. Эксперты связывают интерес к спортивному и садовому инвентарю с сезонностью. А то, что их часто заказывали в сети, с карантинными ограничениями.

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