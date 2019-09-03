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вторник, 03 сентября 2019 08:25

"Может подфартить" - министр экономики анонсировал снижение тарифов

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&quot;Может подфартить&quot; - министр экономики анонсировал снижение тарифов
Тимофей Милованов рассказал, как можно снизить коммунальные тарифы. Фото: strana.ua

Коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства.

"Сейчас конкьюктура рынке такова, что может подфартить. Так оно и будет, что снизятся тарифы. Если этого не произойдет, завтра будет кризис, и мы к нему будем не готовы, то мы будем говорить о таргетированной поддержку тех, кому это нужно. Богатые люди должны платить настоящую цену, люди, которые должны получать поддержку, будут ее получать", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире ICTV.

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По его словам, для уменьшения тарифов нужно повышать энергоэффективность - уменьшать спрос, наращивать производство и пытаться сделать рынок максимально эффективным.

Пенсионеры, которые старше 70 лет, будут оплачивать только определенную часть за коммунальные услуги. Большую часть заплатит за них государство субсидиям.

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Дата
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