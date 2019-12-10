Может быть даже газовая война. Гончарук объяснил, чего ждать в следующем году

Украина настаивает на заключении долгосрочного контракта на транзит газа. Фото: Українська Енергетика

Переговоры с Россией о транзите газа в Европу через украинскую ГТС продолжатся после 1 января 2020 года.

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно непросто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы. Украинские хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража , а "Северный поток-2" не достроен", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам встречи в "нормандском формате" между президентом Украины и РФ, пишет hromadske.ua.

Украина настаивает на заключении долгосрочного контракта на транзит газа. Соглашение на короткий срок - невыгодное.

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По словам президента Владимира Зеленского, после переговоров российская сторона согласилась отказаться от требований заключить исключительно однолетний контракт с Украиной.

"Мы отметили, что долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем - долг можем принять газом", - отметил Гончарук.

Контракт на транзит российского газа в Европу по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года. Сейчас продолжаются переговоры о новом соглашении. Ежегодно транзит российского газа приносит Украине $3 млрд.