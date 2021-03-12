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пятница, 12 марта 2021 11:59

Moody's позитивно оценило покупку "Метинвестом" Покровского шахтоуправления

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Moody&#039;s позитивно оценило покупку &quot;Метинвестом&quot; Покровского шахтоуправления
Шахтоуправление "Покровское". Фото: pokrovsk.news

Международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценивает установление контроля Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), что позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.

Согласно кредитному обзору Moody's от 11 марта текущего года, данное приобретение является позитивным для кредитного рейтинга "Метинвеста", пишет Интерфакс-Украина.

"Кроме того, прогнозируемая долговая нагрузка компании после консолидации приобретенного бизнеса, вероятно, останется в целом неизменной, поддерживается восстановлением мировых цен на сталь и коксующийся уголь", - констатируется в обзоре.

Как сообщалось, Metinvest B.V. установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в Покровской угольной группе обусловлена стоимостью опциона, который группа получила в 2018 году, отмечалось ранее в пресс-релизе группы.

В 2019-2020 годах, принимая во внимание потенциальную интеграцию с "Метинвестом", Покровская угольная группа реструктурировала значительную часть своих кредитов и займов. По состоянию на 31 декабря 2020 года, внешняя задолженность ПУГ составила $535 млн. В основном это реструктурированная кредитная линия на сумму $480 млн со сроком погашения в 2030 году.

В отчете "Метинвеста" за 2020 год, компания, имея 24,77%-й пакет акций, планировала до октября 2021 года выкупить первую часть опциона на 25,23% в Покровской угольной группе, а завершить приобретение остальной части опциона в размере 49,99% в этом активе до конца 2022 года.

1 октября 2020 года группа получила одобрение АМКУ в отношении получения контроля над отдельными предприятиями, входящими в Покровском угольный бизнес. Согласно условиям одобрения АМКУ, сделка должна быть завершена в течение года после даты одобрения.

АМКУ разрешил "Метинвесту" приобрести ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" и ООО "Шахтостроительная компания". Данное разрешение Комитет предоставил "Метинвесту" по итогам рассмотрения четырех дел о концентрации, которые являются единой сделкой, так и разрешения на покупку ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" и "Шахтостроймонтажное управление №1". При этом АМКУ установил ряд условий при выдаче разрешений.

Кроме того, сообщалось, что группа "Метинвест" в августе 2018 года официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят предприятия из группы "Донецксталь", занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

Ш/у "Покровское" - крупнейший в Украине производитель коксующего угля. В 2019 году предприятие увеличило выручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, получив чистую прибыль 925,01 млн грн против чистого убытка 998,13 млн грн годом ранее.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

Українські новини
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