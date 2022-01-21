Монобанк анонсировал котоматы. Призывает придумать им имена

Первые банкоматы Монобанка вскоре появятся в Украине.
Об этом на своей странице сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Банкоматы будут нестандартными на вид и названы кошачьими именами.
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"Мы бы были не мы, если бы сделали обычную, скучную железку. Вы только посмотрите на эти милашки! У каждого нашего котомата будет прозвище. Встречайте! Рыжик, Добби и Царапка!", – написал Гороховский.
Он также призвал читателей поста предлагать в комментариях свои варианты кошачьих имен для банкоматов.
"Имена, которые наберут больше ваших лайков, достанутся пяти нашим котоматам, а авторы этих пяти комментариев получат наши платиновые карты, монопиво и мерч", – пообещал бизнесмен.
Monobank, а также Альфа-банк, А-Банк, Приватбанк, Укргазбанк и Ощадбанк участвуют в реализации проекта єПідтримка. Однако средства в рамках программы снять с карты нельзя, их удастся потратить только на целевые нужды.
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